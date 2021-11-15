В Рязани пьяный мужчина устроил дебош в маршрутке

Инцидент произошёл утром понедельника, 15 ноября.

В Рязани пьяный мужчина устроил скандал в маршрутке. Об этом сообщило РИА « 7 новостей » со ссылкой на очевидца.

Инцидент произошел в понедельник, 15 ноября.

По словам очевидца, в маршрутку № 90 зашел пьяный пассажир. Он потребовал отвезти его в Канищево. Водитель отказался. Мужчина не собирался выходить из транспорта.

Сперва потасовка началась между пассажиром и водителем. После этого конфликт возник между дебоширом и другим мужчиной, который пытался его утихомирить. В результате пьяного мужчину выгнали из автобуса.

Фото и видео: РИА «7 новостей».