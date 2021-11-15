\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 15
Втр, 16
Срд, 17
ЦБ USD 71.81 0.61 13/11
ЦБ EUR 82.22 0.56 13/11
Нал. USD 71.80 / 73.20 12:06
Нал. EUR 82.50 / 82.90 12:06
Новости
Публикации
Вчистую обыграли лидера
Теперь рязанцам предстоит нелегкое турне на Урал, где к...
12 ноября 15:55
1 966
Семилетний рязанец не пошел в сентябре в школу из-за запоя отца
О проблеме рассказали соседи семьи бывшего индивидуальн...
12 ноября 11:35
7 796
«СМ-Клиника» — детям
Клиника на улице Васильевской, строение 3 по праву счит...
9 ноября 17:01
3 687
Во что превратилась одна из самых маленьких и красивых улиц Рязани
Улица Фурманова — одна из самых маленьких улиц Рязани....
4 ноября 14:21
4
13 520
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани пьяный мужчина устроил дебош в маршрутке
Инцидент произошёл утром понедельника, 15 ноября.

В Рязани пьяный мужчина устроил скандал в маршрутке. Об этом сообщило РИА «7 новостей» со ссылкой на очевидца.

Инцидент произошел в понедельник, 15 ноября.

По словам очевидца, в маршрутку № 90 зашел пьяный пассажир. Он потребовал отвезти его в Канищево. Водитель отказался. Мужчина не собирался выходить из транспорта.

Сперва потасовка началась между пассажиром и водителем. После этого конфликт возник между дебоширом и другим мужчиной, который пытался его утихомирить. В результате пьяного мужчину выгнали из автобуса.

Фото и видео: РИА «7 новостей».