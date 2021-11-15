В Рязани онлайн-ритейлер «Самокат» запустит экспресс-доставку

Компания планирует нанять 500 курьеров-партнеров сервиса и администраторов.

В конце ноября 2021 года в Рязани начнет работу онлайн-ритейлер «Самокат». Курьеры-партнеры «Самоката» будут доставлять товары на велосипедах за 15-30 минут в зависимости от зоны доставки. В компании отмечают, что такая оперативность возможна благодаря дарксторам — собственным «закрытым» магазинам, которые «Самокат» откроет в разных районах города. Всего в Рязани сервис разместит до 15 дарксторов для покрытия всего города.

Компания планирует нанять около 500 курьеров-партнеров сервиса, товароведов и администраторов. В дальнейшем онлайн-ритейлер планирует создать еще больше рабочих мест в городе, в том числе и высококвалифицированных специальностей.

«Самокат» внимателен не только к своим клиентам, но и к сотрудникам. Курьеры-партнеры сервиса составляют большую часть. И это единственные люди, которых видят клиенты. Компания относится к своим сотрудникам серьезно и старается обеспечить для них комфортные условия: начиная от обустройства быта внутри даркстора и заканчивая удобством формы. Например, нам удалось сделать хорошие куртки для разных погодных условий", — рассказали в компании.

«Самокат» ведет лояльную политику по отношению к сотрудникам: компания не штрафует курьеров-партнеров сервиса, а зарплату они получают за отработанные часы, а не за количество заказов.

В «Самокате» рассказали, что внутри компании сотрудникам предоставляют возможности карьерного роста.

«"Самокат» — это, наверно, единственный сервис, где курьер может в короткий срок дорасти до директора даркстора. Например, через пару месяцев успешной работы компания предлагает курьерам-партнерам «Самоката» пройти стажировку на сборщика. После работы сборщиком они могут попробовать свои силы в качестве товароведа и далее. Значительная часть директоров «Самоката» в разных регионах России начинали свой путь с места курьера", — отметили в компании.