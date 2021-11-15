В Рязани двое мужчин пострадали при столкновении «Лады» с «Шевроле»

Авария произошла на улице Новой в понедельник, 15 ноября.

В Рязани в ДТП пострадали двое мужчин. Об этом сообщило региональное УМВД.

Авария произошла в понедельник, 15 ноября, примерно в 14:00, недалеко от дома № 106/6 по улице Новой.

По предварительным данным, 67-летний рязанец на Lada Granta не предоставил преимущество проезда и врезался в Chevrolet Cobalt, за рулем которой был 35-летний мужчина.

В результате аварии двух водителей с травмами доставили в больницу.