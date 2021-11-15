В России увеличили заполняемость массовых мероприятий

Единственное условие — наличие QR-кодов о вакцинации или перенесенном COVID-19

В России увеличили заполняемость закрытых помещений на массовых мероприятиях до 70% при условии наличия QR-кодов у посетителей. Постановление главного государственного санитарного врача Анны Поповой вступило в силу 15 ноября.

«Увеличение численности участников мероприятия до 70% от проектной вместимости закрытого помещения, в котором проводится мероприятие, допускается при одновременном соблюдении следующих условий: допуск на мероприятие лиц, имеющих QR-код, подтверждающий завершенную вакцинацию или ранее перенесенное заболевание», — говорится в документе.

Отмечается, что также QR-код должен быть и у работников, занимающихся обеспечением проведения мероприятия.

Помимо этого организаторы должны отправлять заявку на проведение события в органы исполнительной власти региона. Решение должно быть принято по согласованию с главным санитарным врачом субъекта.