В Курганской области подростки из детского дома избили малыша. Об этом в понедельник, 15 ноября, сообщил
В группе «Реальный Курган»
На втором видео подросток дает ребенку покурить и выдыхает дым ему в рот.
Оба инцидента произошли на территории Кипельского детского дома.
Кадры жестокого обращения с ребенком привлекли внимание следственных органов.
«В ходе мониторинга социальных сетей выявлено сообщение о том, что в Кипельском детском доме, расположенном в Юргамышском районе Курганской области, имеются факты жестокого обращения с малолетними детьми со стороны воспитанников старшего возраста. По данному сообщению следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области организована и проводится доследственная проверка», — говорится на