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В Курганской области подростки из детского дома избили малыша
Кадры опубликовали в соцсетях. Ими заинтересовалась полиция.

В Курганской области подростки из детского дома избили малыша. Об этом в понедельник, 15 ноября, сообщил Life.

В группе «Реальный Курган» появились кадры, где подростки издеваются над ребенком. На первом видео один из старших воспитанников детдома просит малыша встать, обещая дать апельсин. Затем он его бьет по щеке и в живот — ребенок падает. Это происходит несколько раз, после чего подросток дает ему кожуру от фрукта.

На втором видео подросток дает ребенку покурить и выдыхает дым ему в рот.

Оба инцидента произошли на территории Кипельского детского дома.

Кадры жестокого обращения с ребенком привлекли внимание следственных органов.

«В ходе мониторинга социальных сетей выявлено сообщение о том, что в Кипельском детском доме, расположенном в Юргамышском районе Курганской области, имеются факты жестокого обращения с малолетними детьми со стороны воспитанников старшего возраста. По данному сообщению следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области организована и проводится доследственная проверка», — говорится на официальном сайте регионального следкома.