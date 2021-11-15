В Курганской области подростки из детского дома избили малыша

Кадры опубликовали в соцсетях. Ими заинтересовалась полиция.

В Курганской области подростки из детского дома избили малыша. Об этом в понедельник, 15 ноября, сообщил Life .

В группе «Реальный Курган» появились кадры , где подростки издеваются над ребенком. На первом видео один из старших воспитанников детдома просит малыша встать, обещая дать апельсин. Затем он его бьет по щеке и в живот — ребенок падает. Это происходит несколько раз, после чего подросток дает ему кожуру от фрукта.

На втором видео подросток дает ребенку покурить и выдыхает дым ему в рот.

Оба инцидента произошли на территории Кипельского детского дома.

Кадры жестокого обращения с ребенком привлекли внимание следственных органов.