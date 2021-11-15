В Кремле объяснили необходимость создания законов о QR-кодах
Слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова в понедельник, 15 ноября, привела «Российская Газета».
В Кремле объяснили необходимость создания законов о QR-кодах. Слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова в понедельник, 15 ноября, привела «
По его словам, введение QR-кодов неизбежно, а законы об их введении необходимы, чтобы закрепить их на федеральном уровне. После этого регионы могут самостоятельно решить — вводить их или нет.
«И отдельные решения в рамках особых полномочий, принимаемые регионами, говорят как раз об актуальности, необходимости, целесообразности и неизбежности подобных решений», — заключил пресс-секретарь главы государства.