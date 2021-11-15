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В Красноярском крае пьяный мужчина пробрался в морг и порезал тела умерших
На допросе он признался, что ему показалось, будто тела «ходят».

В Красноярском крае пьяный мужчина пробрался в морг и порезал тела умерших. Об этом в понедельник, 15 ноября, сообщил Life со ссылкой на региональное УМВД.

Инцидент случился в поселке Курагино. Там пьяный мужчина ночью пробрался в морг в поисках ночлега.

«Установлено, что в ночное время он, находясь в состоянии алкогольного опьянения и ища место для ночлега, взломал входную дверь в помещение морга и проник внутрь. В ходе своего пребывания в помещении мужчина повредил четыре тела умерших найденным там скальпелем», — отметили в ведомстве.

О том, что неизвестный проник в морг, полицейским сообщили медики. На месте правоохранители установили, что злоумышленником является 32-летний ранее не судимый местный житель. На допросе он рассказал, что перед этим весь день пил водку, пиво и вино.

«Показалось, что они ходят, что они встают, мне страшно стало… Я, короче, их и порезал ножом», — сказал подозреваемый.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о надругательстве над телами умерших.