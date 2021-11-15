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В «Фотодоме» откроется выставка «Портретная реальность от Сергея Борисова»
На ней будут представлены работы руководителя фотоклуба «Пенза».

Во вторник, 16 ноября, в 14:00 в музейно-выставочном центре имени Каширина «Фотодом» откроется выставка «Портретная реальность от Сергея Борисова» — руководителя фотоклуба «Пенза», художника FIAP, в портфолио которого участие более чем в 60 выставках в разных странах мира, в том числе и организация персональных.

На выставке представлены 33 цветных и чёрно-белых фотографии Сергея Борисова. В экспозицию вошли, по преимуществу, портретные фотографии — жанр, в котором автор, по собственному признанию, состоялся как профессионал. По словам куратора выставки Андрея Карева, «особенность творчества Сергея Борисова заключается в том, что он создает не портреты конкретных людей. Он лепит образы. Эта образность и есть та изюминка, которая принесла известность и узнаваемость его работам».

«У меня было желание освоить фотопортрет как вид фотографического направления. И я считаю, что мои работы очень экспериментальны — возможно, есть ошибки, возможно, просчеты», — комментирует Сергей Борисов свои работы. Про некоторые из них, как говорит сам фотограф, он просто забыл, поскольку поначалу они казались ему обычными. Но спустя несколько лет, взглянув на них другими глазами, принял решение показать зрителям.

Выставка «Портретная реальность от Сергея Борисова» будет открыта для показа в «Фотодоме» по адресу: улица Почтовая, дом № 58. Время работы: ежедневно с 10:00 до 19:00, кроме воскресенья до 7 декабря. Вход свободный по предъявлению QR-кода.

Возрастное ограничение 16+.