Суд вынес приговор сбившей насмерть двух детей в Москве Валерии Башкировой
Трагедия произошла в июле.
Валерии Башкировой, сбившей трех детей на пешеходном переходе в Москве, вынесли приговор. Об этом сообщило
Солнцевский райсуд приговорил Башкирову к пяти годам лишения свободы в колонии-поселении. Также ее на 2,5 года лишили прав.
Приговор не вступил в законную силу.
ДТП произошло 16 июля в Москве. Башкирова, находившаяся за рулем Mazda, сбила взрослых и троих детей в возрасте девяти месяцев, трех и четырех лет. Последние двое умерли в больнице.
Младшего ребенка с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой госпитализировали.
Изначально Башкирову отправили под домашний арест. После смерти второго ребенка прокуратура потребовала переквалифицировать обвинение и ужесточить меру пресечения.