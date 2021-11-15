Суд вынес приговор сбившей насмерть двух детей в Москве Валерии Башкировой

Трагедия произошла в июле.

Валерии Башкировой, сбившей трех детей на пешеходном переходе в Москве, вынесли приговор. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой прокуратуру города.

Солнцевский райсуд приговорил Башкирову к пяти годам лишения свободы в колонии-поселении. Также ее на 2,5 года лишили прав.

Приговор не вступил в законную силу.

ДТП произошло 16 июля в Москве. Башкирова, находившаяся за рулем Mazda, сбила взрослых и троих детей в возрасте девяти месяцев, трех и четырех лет. Последние двое умерли в больнице.

Младшего ребенка с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой госпитализировали.

Изначально Башкирову отправили под домашний арест. После смерти второго ребенка прокуратура потребовала переквалифицировать обвинение и ужесточить меру пресечения.