Рязанские полицейские поймали похитителя электроинструментов

Мужчина украл перфоратор, углошлифовальную машину и шуруповерт.

Рязанские полицейские поймали похитителя электроинструментов. Об этом в понедельник, 15 ноября, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

О пропаже перфоратора, углошлифовальной машины и шуруповертов из подсобного помещения в доме по улице Есенина сообщил 34-летний рязанец. Мужчина сообщил, что неизвестный сломал замок, на который была заперта дверь.

Полицейские опросили местных жителей и установили, что к хищению может быть причастен 27-летний рязанец. Его разыскали и задержали. Информация о том, что он является похитителем электроинструментов подтвердилась.

Возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.