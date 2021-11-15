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Рязанская энергосбытовая компания подарила специализированные книги детям с нарушением зрения
Издания дадут возможность слабовидящим детям стимулировать остаточное зрение, а также развивать зрительные функции

В преддверии Международного дня слепых и Всемирного дня доброты, которые отмечаются 13 ноября, ПАО «РЭСК» (входит в Группу РусГидро) подарило ученикам школы № 26, а также воспитанникам с № 120 комплекты специализированных изданий для слабовидящих и детей с нарушением зрения. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Книги изданы в рамках Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РусГидро» совместно с Фондом «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей». Они включают в себя наборы спецлитературы для незрячих и слабовидящих детей.

Издания имеют яркие и контрастные изображения, четкий объемный контур. Сюжеты сказок представлены трехмерными изображениями, подвижными элементами. Все это позволяет детям с нарушениями зрения в полной мере понять изображение.

Также в наборы входит устройство «Волшебный карандаш». Оно позволяет считывать микрокоды, напечатанные в книге, и воспроизводить текстовые и музыкальные файлы.

Уникальные книги дают возможность слабовидящим детям стимулировать остаточное зрение, а также развивать зрительные функции. Их страницы выполнены из прочного картона с вырезанными очертаниями изображений, позволяющими почувствовать глубину сюжетного изображения, трехмерное пространство.

«День слепых — очень важное напоминание о том, что среди нас есть люди, которые не видят всех красок окружающего мира и нуждаются в нашем внимании и поддержке», — отметили в РЭСК.

Справка.

В рамках реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РусГидро» совместно с Фондом «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» с 2007 года проводит акцию «Книжки в подарок», в ходе которой в специализированные учреждения для слабовидящих детей передаются развивающие и обучающие наборы книг. Издания не поступают в продажу, распространяются только бесплатно и адресно.

За время участия в акции «Книжки в подарок» ПАО «РусГидро» было передано порядка 2500 комплектов рельефных книг в детские сады, школы-интернаты, библиотеки от Санкт-Петербурга до Петропавловска-Камчатского.