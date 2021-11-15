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Рязанец предстанет перед судом за поножовщину на улице Почтовой
Инцидент случился в мае 2021 года.

Рязанец предстанет перед судом за поножовщину на улице Почтовой. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Советского района.

Инцидент случился в мае 2021 года. Тогда 37-летний рязанец прогуливался по улице Почтовой. Там у него завязался конфликт с двумя мужчинами, которые отдыхали на скамейке недалеко от площади Ленина. Мужчины повалили дебошира на брусчатку и пытались успокоить, после чего отпустили обвиняемого и направились в сторону улицы Соборной. Однако рязанец их догнал мужчин и снова стал провоцировать конфликт.

После этого обвиняемый достал нож, ударил им одного из них в живот и скрылся.

Вред, причиненный здоровью потерпевшего, относится к категории тяжкого, создающего непосредственную угрозу для жизни человека.

В отношении рязанца возбуждено уголовное дело. Оно направлено в Советский районный суд для рассмотрения по существу.