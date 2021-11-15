Работы по благоустройству стадиона на улице Прудной в Рязани завершат к концу недели

Это уже второй этап благоустройства.

Работы по благоустройству стадиона на улице Прудной в Рязани завершат к концу недели. Об этом в понедельник, 15 ноября, сообщила мэр Елена Сорокина.

Это уже второй этап благоустройства. В 2020 году на объекте демонтировали старое покрытие, заасфальтировали беговую дорожку и обустроили площадку для воркаута. В этом году подрядчик уже провел работы по планировке территории, проложил кабель для уличного освещения, забетонировал основания для опор освещения, установил лавочки, провел опиловку дикорастущей поросли и засеял газон.

К концу недели подрядчик установит спортивное оборудование, информационный стенд, устройство газона и оборудование освещения.

На этот год по проекту запланирована установка спортивного оборудования, информационного стенда, устройство газона, оборудование освещения.

«Работы идут с опережением графика. Подрядчик ожидает поставку опор уличного освещения и спортивного оборудования, после чего приступит к их установке. Завершить работы на объекте планируется до конца недели. Обновленный стадион станет местом притяжения любителей спорта поселка Соколовка», — заключила Елена Сорокина.