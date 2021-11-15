На рязанца завели дело за нарушение тайны телефонных переговоров

Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

В Рязани на бывшего сотрудника сотовой компании завели дело за нарушение тайны телефонных переговоров. Об этом сообщило региональное СУ С. К. России .

По данным следствия, мужчина нелегально получил сведения о детализации соединений девяти номеров и передал за денежное вознаграждение третьим лицам.

Бывшему сотруднику фирмы грозит до четырех лет лишения свободы.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства преступления. Расследование продолжается.