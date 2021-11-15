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На общественных слушаниях обсудят появление песчаного карьера около сел Заокское и Коростово
Они пройдут во вторник, 16 ноября, в расположенном рядом с Рязанью Заокском сельском поселении.

На общественных слушаниях обсудят появление песчаного карьера около сел Заокское и Коростово. Они пройдут во вторник, 16 ноября, в расположенном рядом с Рязанью Заокском сельском поселении. Предлагается принять новый генеральный план муниципального образования. Инициаторами слушаний выступила судоходная компания «Порт Коломна».

«В новом генплане выделяется земля под зону промышленности. И надо узнать мнение тех, кому рядом принадлежат земельные участки», — объяснила глава сельского поселения Нина Судачкова.

Подмосковные предприниматели решили разработать рядом с селами карьер для добычи песка — вырыть большой котлован на берегу Оки и провести туда водные подходы, чтобы большие корабли могли забирать стройматериалы. У них уже есть лицензия на такие работы.

В считанных метрах от этой территории начинается земля десятков крестьянских хозяйств, которую они используют как пастбище.

Большие залежи песка находятся в 1,7 км от села Заокское и 2,2 км до села Коростово. Свои мысли об этих планах предстоит высказать жителям двух сел. Общественные слушания в сельском доме культуры в Коростово начнутся 16 ноября в 10:00, а в сельском доме культуры Заокского — в 10:45.