Минцифры запланировало обновление приложения «Госуслуг»

Оно может быть выпущено в конце 2021 — начале 2022 года.

Минцифры запланировало обновление мобильного приложения портала госуслуг. Об этом сообщило РИА Новости в понедельник, 15 ноября.

Как сообщил замглавы ведомства Олег Качанов, оно может быть выпущено в конце 2021 — начале 2022 года.

«Готовим новую версию мобильного приложения „Госуслуги“ Надеемся, что будет благосклонно воспринято пользователями», — заявил Качанов на пресс-конференции «Перепись — итоги первого этапа».

Приложение «Госуслуги» было запущено в 2012 году. Оно работает на операционных системах Android и iOS.

По данным магазина Google Play, при помощи платформы его скачали более 50 миллионов раз.