«М5Молл» изменил расписание транспорта до ТРЦ

Информация об этом в понедельник, 15 ноября, появилась в группе торгового центра.

«М5Молл» рассказал об изменении расписания транспорта до ТРЦ. Информация об этом в понедельник, 15 ноября, появилась в группе торгового центра .

Также администрация ТРЦ предупредила о сокращении режима работы. Теперь торговый центр будет работать с 10:00 до 20:00. При этом кинотеатр «Пять звезд» продолжит работу согласно своему расписанию.

Кроме того, с 16 ноября в «М5Молл» откроют заведения общепита. Они начнут работать в прежнем режиме с проверкой QR-кода.