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«Коммерсант»: в России с 1 декабря могут отключить миллионы корпоративных номеров
Это связано с изменением в законе «О связи».

В России с 1 декабря могут отключить более половины корпоративных номеров мобильных операторов. Об этом в понедельник, 15 ноября, сообщил «Коммерсантъ».

По словам гендиректора «ТМТ Консалтинга» Константина Анкилова, более половины корпоративных клиентов не внесли данные о конечных пользователях sim-карт в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). «Дело в том, что не все В2В-клиенты мобильных операторов зарегистрированы на „Госуслугах“, к тому же далеко не все пользователи осознают, что оператор должен будет отключить их сим-карты, если они не внесут сведения», — сообщил Анкилов.

Отмечается, что в России, по данным Mobile Research Group, сейчас действует около 32 миллионов корпоративных sim-карт.

Компании обязаны регистрировать данные о пользователях из-за принятых в декабре 2020 года поправок к закону «О связи». По ним организации, заключившие договор с мобильным оператором до 1 июня, должны внести информацию о клиентах до 30 ноября. В противном случае с 1 декабря провайдер должен будет приостановить оказание услуг.

Клиенты, заключившие договоры после 1 июля, вносят данные в ЕСИА сразу. Для регистрации телематических корпоративных абонентов (М2М, machine to machine), sim-карты которых используются в различных датчиках, банкоматах, POS-терминалах и других устройствах, переходный период продлится до 1 марта 2023 года.

Ситуацию прокомментировали в Минцифры. По словам директора департамента развития технологий цифровой идентификации Дмитрия Дубынина, «регистрация sim-карт проходит по графику». Он отметил, что ведомство совместно с крупнейшими операторами сотовой связи проводит ряд мероприятий, чтобы до 30 ноября корпоративные клиенты подали данные об абонентах, которых обеспечивают sim-картами.