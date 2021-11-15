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Группа компаний «ЕДИНСТВО» отметила пятнадцатилетие
За это время «ЕДИНСТВО» вошло в топ-50 крупнейших застройщиков России по объемам жилищного строительства.

В этом году группе компаний «ЕДИНСТВО» исполнилось 15 лет. За это время «ЕДИНСТВО» вошло в топ-50 крупнейших застройщиков России по объемам жилищного строительства.

В Группе компаний с самого начала сделали ставку на ответственность и профессионализм людей, которые объединились, чтобы сделать архитектурный облик города более ярким и современным, а дома рязанцев — комфортными и безопасными. В течение 15 лет группа компаний «ЕДИНСТВО» предлагает покупателям большой выбор жилья в разных классах и ценовых категориях во всех районах города.

Качество строительства ГК «ЕДИНСТВО» ни раз отмечали на федеральном уровне. В 2016 году ЖК «Приокский парк» признали лучшим среди маломасштабных проектов и четвертым среди всех финалистов второго градостроительного конкурса Министерства строительства и ЖКХ России в номинации «Лучший реализованный проект комплексного освоения территории».

В 2019 году сразу три жилых комплекса стали финалистами ежегодного Градостроительного конкурса — «Мичурин», «Фамилия» и «Чапаев». Всего за 15 лет работы Группе компаний присудили более 60 наград.

На сегодняшний момент Группа компаний «ЕДИНСТВО» входит в топ-50 крупнейших застройщиков России по объемам жилищного строительства и является одним из лидеров в Рязанской области. За 15 лет девелопер построил и ввел в эксплуатацию более 1,3 миллионов кв. м. недвижимости. А это порядка 50 тысяч клиентов, купивших квартиры в «ЕДИНСТВЕ», которые смогли улучшить жилищные условия.

В день пятнадцатилетия бренд «ЕДИНСТВО» переходит на новый уровень: расширяет территорию застройки и осваивает соседние области. Генеральный директор Группы компаний Антон Воробьев, отметил, что присутствие в другом регионе не означает, что Рязань перестанет быть базовым городом для строителей.

«За 15 лет группа компаний внесла значимый вклад в развитие и преобразование Рязани. Надеемся, что профессионализм и слаженная работа „ЕДИНСТВА“ на благо жителей позволит команде и дальше показывать самые высокие результаты, брать новые вершины и менять наш город к лучшему», — подчеркнул Антон Воробьев.