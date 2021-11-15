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Глава Минздрава рассказал о создании нового лекарства для больных коронавирусом
Разработка находится на завершающей стадии.

В России завершается разработка препарата для больных коронавирусом. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава минздрава Михаил Мурашко.

По словам министра, лекарство позволит предотвратить развитие COVID-19 на начальном этапе заражения. Он уточнил, что расскажет, о каком конкретно препарате идет речь, после завершения его испытаний.

Мурашко отметил, что в принципе все препараты, которыми лечат пациентов с коронавирусом, есть в наличии. «Пожалуй, лишь по одному зарубежному лекарству возникли ограничения в поставках, производители физически не успевают нарабатывать, сколько нужно на весь мир. Мы сделали альтернативный препарат. Необходимо иметь отечественную линейку», — заявил он.