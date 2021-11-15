Дмитрий Хубезов высказался о введении QR-кодов

По его словам, цель введения QR-кодов — побудить человека вакцинировать и разорвать цепочку заражений. Хубезов отметил, в других странах коды показали свою эффективность

Депутат Госдумы от Рязанской области, руководитель комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов высказался о введении QR-кодов в общественных местах. Эфир «Соловьев LIVE» с его участием опубликовали в субботу, 13 ноября.

«Ситуация очень серьезная… и в этой ситуации государство обязано защитить своих людей, поэтому здесь двух мнений быть не может. Самый эффектный способ защиты — вакцинация», — заявил политик.

По его словам, цель введения QR-кодов — побудить человека вакцинировать и разорвать цепочку заражений. Хубезов отметил, в других странах коды показали свою эффективность

«Я бы толковал эти законопроекты не с точки зрения запрещающих… а с точки зрения разрешительных. У нас эпидобстановка такая, что выбор только либо опять закрывать все, либо разрешать, но максимально безопасно», — заключил депутат.