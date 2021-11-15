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Бессимптомно переболевшие COVID-19 россияне могут получить QR-код при подтвержденном диагнозе
Об этом заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

Бессимптомно переболевшие COVID-19 россияне могут получить QR-код при подтвержденном диагнозе. Об этом в пятницу, 15 ноября, «Интерфаксу» заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

«У бессимптомно переболевших, у которых подтвержденный диагноз, проблем нет — они получат также QR-код, а бессимптомно переболевшие, не имеющие ПЦР+, соответственно, QR-коды не получат», — сказал он.

Хубезов подчеркнул, что таким образом россияне не будут ограничены в связи с нормами соответствующих законопроектов. Что касается количество антител, которые могут стать основанием для получения QR-кодов — об этом речи пока не идет.

«Пока об этом речи не идет. По крайней мере уже пришли к выводу, что должна быть единая тест-система для определения антител, а не кто во что горазд. Сейчас тест-систем огромное количество, и непонятно, какое число антител считать большим, какое небольшим и что защитит и что не защитит», — уточнил глава комитета.

Председатель комитета Госдумы также рассказал, что количество антител не должно влиять на решение о вакцинации, так как объективно оценить уровень иммунитета по одному анализу невозможно. Хубезов отметил, что из всех антител количество вирус-нейтрализующих антител может быть в разы меньше, чем общее число антиковидных.