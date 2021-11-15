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Аркадий Фомин предложил молодежным активистам поучаствовать в обсуждении проекта областного бюджета
Председатель областной Думы принял участие в открытии нового сезона «Школы Парламентаризма — 2021».

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин принял участие в открытии нового сезона «Школы Парламентаризма — 2021», которое состоялось в понедельник, 15 ноября, в очно-дистанционном режиме. Образовательный проект, стартовавший в 2017 году, создан для расширения практики взаимодействия молодежи с органами власти и общественностью. В рамках него участники встречаются с общественно-политическими деятелями, обучаются политическим технологиям, разрабатывают и продвигают собственные социальные проекты и законодательные инициативы. Организаторами проекта выступает региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России».

Приветствуя участников мероприятия, Аркадий Фомин отметил, что школа парламентаризма с самого начала стала площадкой, которая объединяет талантливых, перспективных молодых людей из разных сфер.

«Я уверен, что и в этот раз тот, кто пришел в образовательный проект, ищет новые знания, компетенции, новые возможности. В современном мире действительно очень важно постоянно получать новые навыки, всегда быть в курсе самых передовых решений в своей профессиональной сфере, уметь их внедрять, применять. Это относится ко всем специальностям. Непрерывное образование на протяжении всей жизни — это наша новая реальность», — заявил Фомин.

Глава регионального парламента пожелал молодым людям успешной, плодотворной работы и достойных результатов во всех проектах и начинаниях.

«Мы рассчитываем на вас не просто как на кадровый резерв, а как на новое поколение профессионалов, востребованных в нужных отраслях производства, социальной сфере, государственном управлении. Уверен, что так оно и будет», — подчеркнул Аркадий Фомин.

Встреча прошла в формате открытого диалога. Участники мероприятия обсудили актуальные темы, поделились идеями и планами на будущее. Кроме того, молодые люди задали председателю областной Думы ряд вопросов. В частности, они интересовались, каким, по мнению Аркадия Фомина, должен быть идеальный политик, его первыми шагами в политической карьере, а также возможностью более детально познакомиться с работой регионального парламента. Глава законодательного собрания пообещал, что областная Дума, как и прежде, будет открыта для перспективных инициатив со стороны активной молодежи, и пригласил всех принять участие в обсуждении проекта бюджета региона, которое состоится в рамках публичных слушаний 18 ноября.