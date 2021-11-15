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39 школ в Рязанской области получили новые автобусы
Школам передали 24 автобуса «ПАЗ» (каждый вмещает 24 пассажира), семь автобусов марки ПАЗ, которые рассчитаны на 29 детей и восемь газелей на 15 человек.

В понедельник, 15 ноября, Николай Любимов вручил ключи от новых школьных автобусов представителям образовательных учреждений из разных районов Рязанской области. Торжественная церемония прошла на Театральной площади.

«39 новых школьных автобусов направляются в учебные заведения нашей области. Они соответствуют требованиям ГОСТ, оснащены системой ГЛОНАСС и тахографами», — рассказал Николай Любимов.

Средства на машины выделены из федерального бюджета. Школам передали 24 автобуса «ПАЗ» (каждый вмещает 24 пассажира), семь автобусов марки ПАЗ, которые рассчитаны на 29 детей и восемь газелей на 15 человек.

По словам губернатора, в ближайшее время в первые рейсы выйдут автобусы Кадомского, Путятинского, Ухоловского, Касимовского, Сасовского районов.

«Многое, конечно, зависит от водителей, ведь им доверено самое дорогое. И я хотел бы поблагодарить их за нелегкий труд… И хотелось бы поблагодарить наше министерство образование, ГИБДД, потому что, мы очень быстро совместно зарегистрировали машины и сделали все возможное, чтобы оперативно появились номера и соответствующая регистрация, чтобы быстро направить эти автобусы в наши муниципалитеты. Надеюсь, что они будут служить долго и надежно», — заключил Любимов.

Губернатор добавил, что в этот раз новые автобусы получилось привезти не во все районы, но большинство заявок «удалось удовлетворить» и это будет происходить на постоянной основе.

Ежедневно на школьные маршруты выходят 329 машин. Общее количество школьников, которые доставляются автобусами, составляет 7,5 тысяч человек.