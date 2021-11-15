180 жителей Рязанской области подвели газ к своим участкам по программе бесплатной догазификации

Всего в регионе насчитывают 38 023 домовладения без газа.

В регионе продолжается прием заявок на заключение договоров по присоединению объектов капитального строительства к газораспределительной сети в рамках бесплатной догазификации. Об этом в понедельник, 15 ноября, сообщили в региональном минстрое.

На 15 ноября 5239 собственников в 584 населенных пунктах области сообщили местным органам власти о желании газифицировать дома. Всего в регионе насчитывают 38 023 домовладения без газа.

Единым оператором газификации на территории Рязанской обрасти Правительство России определило ООО «Газпром газификация». Региональным оператором является АО «Газпром газораспределение Рязанская область». Прием заявок на заключение договоров в рамках бесплатной догазификации осуществляется посредством личных кабинетов на сайте ГРО www.ryazanoblgaz.ru, а также при личном посещении в филиалах АО «Газпром газораспределение Рязанская область».

Всего в газораспределительные организации Рязанской области в настоящее время поступили 2088 заявок на строительство сетей до границ земельных участков без привлечения средств жителей. Заключено 370 договоров с гражданами, 180 из них исполнены.

По стране в целом бесплатная догазификация затронет примерно 3-4 миллионов домов. «Напомню, что срок исполнения поручения Президента Владимира Путина об обеспечении доведения газа до участков негазифицированных домовладений без привлечения средств граждан — 2023 год. Поэтому задача всех профильных структур во взаимодействии с главами муниципальных образований своевременно отработать с жителями все возникающие вопросы и обеспечить выполнения поручения», — подчеркнул губернатор Николай Любимов.