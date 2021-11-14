Жителя Воронежской области разыскивают в Рязани и Москве

Пропал 43-летний житель города Бутурлиновка Воронежской области. Мужчина может находиться в Рязани или Москве. О поисках сообщают волонтеры «Лиза Алерт».

Пропал 43-летний житель города Бутурлиновка Воронежской области. Мужчина может находиться в том числе в Рязани или Москве. О поисках сообщают волонтеры «Лиза Алерт».

Местонахождение Сергея Алексеевича Шеманаева неизвестно с 31 октября.

Приметы: рост 165 см, светло-русые волосы, серо-голубые глаза, плотного телосложения. На нем были черная куртка, голубые джинсы, черные кроссовки и серая вязаная шапка.

Информацию о пропавшем просят сообщать по телефонам 88007005452 или 112. Нужна помощь добровольцев.