Врач перечислил факторы, которые влияют на тяжесть течения COVID-19

Россиянам назвали факторы, отягчающие течение коронавируса. Их перечислил в интервью радио Sputnik врач-терапевт высшей категории Сергей Черемушкин.

Россиянам назвали факторы, отягчающие течение коронавируса. Их перечислил в интервью радио Sputnik врач-терапевт высшей категории Сергей Черемушкин.

По словам врача, течение болезни будет иметь свои особенности у каждого пациента, но можно выделить общие факторы, влияющие на ход заболевания.

Заведомо осложняют клиническую картину сопутствующие патологии.

«Любая сопутствующая патология, заболевание, особенно гипертоническая болезнь, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, патология крови, онкологические состояния утяжеляют течение болезни, повышая риски неблагоприятных условий. Хотя, к счастью, только 5-15% переносят эту болезнь тяжело», — пояснил Сергей Черемушкин.

Он отметил, что есть и другие факторы, от которых зависит течение болезни.

По словам Черемушкина, это вирулентность текущего штамма вируса — то есть его опасность и агрессивность, а также особенности иммунного ответа конкретного пациента и полученная им доза вируса.

«К сожалению, мы сталкиваемся со случаями, когда у молодых людей без факторов риска развивается тяжелое поражение легких с развитием респираторного дистресс-синдрома», — подчеркнул врач.

Такой синдром означает тип дыхательной недостаточности, характеризующийся быстрым началом широкого воспалительного процесса в легких.