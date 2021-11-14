В Рязанской области еще 18 человек стали жертвами коронавируса

От коронавируса скончались еще 18 жителей Рязанской области. Об этом сообщает федеральный оперштаб в воскресенье, 14 ноября.

От коронавируса скончались еще 18 жителей Рязанской области. Об этом сообщает федеральный оперштаб в воскресенье, 14 ноября. Всего за время пандемии от COVID-19 умерли 1659 жителей региона.

За сутки зафиксировали 269 случаев заражения. Всего — 51 494 случай в области. Выздоровел 21 человек, всего перенесли коронавирус 43 696 жителей региона.

За последние сутки в России выявили 38 823 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции в 85 регионах. За сутки в стране подтверждены 1219 смертей пациентов с COVID-19, за все время — 255 386.