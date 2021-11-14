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В Рязанской области 15 ноября будет облачно и дождливо
В Рязанской области в понедельник, 15 ноября, будет облачно с прояснениями. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

В Рязанской области в понедельник, 15 ноября, будет облачно с прояснениями. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

Ночью пройдут небольшие, местами умеренные осадки. Днем местами небольшие осадки. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, 7-12 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит −4…+1 градус, днем −2…+3 градуса.