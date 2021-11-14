В Рязанской области 15 ноября будет облачно и дождливо
В Рязанской области в понедельник, 15 ноября, будет облачно с прояснениями. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области в понедельник, 15 ноября, будет облачно с прояснениями. Прогноз погоды опубликован на
Ночью пройдут небольшие, местами умеренные осадки. Днем местами небольшие осадки. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, 7-12 м/с.
Температура воздуха по области ночью составит −4…+1 градус, днем −2…+3 градуса.