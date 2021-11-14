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В Петербурге девушка прыгнула в канал Грибоедова за упавшим iPhone
В Санкт-Петербурге девушка уронила в канал Грибоедова смартфон и прыгнула в воду, чтобы его найти. Видео инцидента опубликовал «Mash на Мойке».

В Санкт-Петербурге девушка уронила в канал Грибоедова смартфон и прыгнула в воду, чтобы его найти. Видео инцидента опубликовал «Mash на Мойке».

Свидетелями происходящего стали горожане. Вылезать без найденной пропажи она не хотела. Люди вместе со спасателями помогли вытащить девушку из воды, бросив ей веревку.

Телефон найти так ей не удалось.