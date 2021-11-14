В Касимове водитель сбил 34-летнюю женщину

В Касимове в субботу, 13 ноября, примерно в 18:15, произошло ДТП на улице Советской. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Касимове в субботу, 13 ноября, примерно в 18:15, произошло ДТП на улице Советской. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, водитель 1983 года рождения на «Ладе» 217030 на улице Советской наехал на женщину 1987 года рождения, которая переходила проезжую часть в неположенном месте, в темное время суток, за 170 метров от пешеходного перехода. Она была без светоотражающей одежды.

В результате ДТП женщину госпитализировали. Проводится проверка.