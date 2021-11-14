\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 14
Пнд, 15
-1°
Втр, 16
ЦБ USD 71.81 0.61 13/11
ЦБ EUR 82.22 0.56 13/11
Нал. USD 72.10 / 73.00 09:52
Нал. EUR 82.70 / 83.10 09:52
Новости
Публикации
Вчистую обыграли лидера
Теперь рязанцам предстоит нелегкое турне на Урал, где к...
12 ноября 15:55
1 540
Семилетний рязанец не пошел в сентябре в школу из-за запоя отца
О проблеме рассказали соседи семьи бывшего индивидуальн...
12 ноября 11:35
7 245
«СМ-Клиника» — детям
Клиника на улице Васильевской, строение 3 по праву счит...
9 ноября 17:01
3 306
Во что превратилась одна из самых маленьких и красивых улиц Рязани
Улица Фурманова — одна из самых маленьких улиц Рязани....
4 ноября 14:21
4
13 122
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Центральной России в конце ноября прогнозируют январские морозы
Жителей Москвы и регионов Центральной России предупредили о морозах, которые ожидаются в конце ноября. Об этом заявил синоптик «Фобос» Евгений Тишковец в своем Instagram.

Жителей Москвы и регионов Центральной России предупредили о морозах, которые ожидаются в конце ноября. Об этом заявил синоптик «Фобос» Евгений Тишковец в своем Instagram.

По его словам, в предстоящую неделю температурный маятник качнется в сторону метеорологической зимы. В ночь на понедельник в Центральной России пройдут очаговые скоротечные заряды снега с усилением ветра в порывах до 12 м/с и кратковременным ухудшением видимости до 4 км. Пройдет небольшой снег, толщина покрова будет не более 0,5-1 см, а воздух остынет до −1…−3 градусов, на дорогах местами образуется слабая гололедица.

«Во вторник и среду характер метеоусловий существенно не изменится. На фоне повышенного атмосферного давления обойдется без осадков, солнца заметно станет больше, но увеличатся суточные колебания температуры. Ночами будет подмораживать до −2…−7, днем всего −3…+2. Во второй части недели немного потеплеет. В четверг, с приближением атмосферного фронта, небо нахмурится, вечером переходя в снеговое состояние. Под утро −1…−6, после полудня −2…+3. В пятницу, в теплом секторе циклона, пройдут небольшие осадки в смешанной фазе, температура повысится на градус-другой», — написал синоптик.

В выходные на земле сформируется устойчивый снежный покров, характерный для начала зимы, а температура воздуха будет колебаться от -3 до +2. В конце ноября, предварительно, есть вероятность арктического вторжения.

«Холод с каждым днем будет усиливаться, и ударят настоящие декабрьские, а потом, возможно, и январские морозы. Ночная температура сначала понизится до −8…−13, дневная до −2…−7, в конце месяца однажды под утро стужа может окрепнуть до −14…−19, в дневные часы −7…−12 градусов», — подытожил синоптик.