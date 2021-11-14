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В больницах Рязанской области лежат 197 пациентов с тяжелым течением COVID-19
В больницах Рязанской области находятся 197 больных коронавирусом в тяжелом состоянии, из них 33 подключены к аппаратам ИВЛ. Об этом сообщает региональная опергруппа.

В больницах Рязанской области находятся 197 больных коронавирусом в тяжелом состоянии, из них 33 подключены к аппаратам ИВЛ. Об этом сообщает региональная опергруппа.

На 18:00 14 ноября всего в лечебных учреждениях находятся 1250 пациентов с COVID-19.

По информации регионального министерства здравоохранения, состояние 79 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 974 пациентов — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии — 197.

У остальных зараженных коронавирусом болезнь протекает в легкой форме. Они находятся на карантине и проходят лечение на дому под постоянным наблюдением врачей.