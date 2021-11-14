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Соцсети: Наталия Орейро получила паспорт с рязанской пропиской
Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро получила российский паспорт с рязанской пропиской. Об этом сообщает телеграмм-канал «Типичная Рязань».

Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро получила российский паспорт с рязанской пропиской. Об этом сообщает телеграмм-канал «Типичная Рязань».

Сообщается, что Орейро прописана в селе Криуши в доме, который ей подарил поклонник. В нем актриса ни разу не была.

Актриса, которая живет в Буэнос-Айресе, недавно получила российский паспорт. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о принятии в российское гражданство артистки и и ее сына.