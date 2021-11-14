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Скончался актер из «Реальных пацанов» и «Склифософский»
Заслуженный артист России Игорь Бондаренко ушел из жизни в возрасте 55 лет. Об этом сообщается на сайте театра «ФЭСТ».

Заслуженный артист России Игорь Бондаренко ушел из жизни в возрасте 55 лет. Об этом сообщается на сайте театра «ФЭСТ».

Он умер после тяжелой, продолжительной болезни в пятницу, 12 ноября.

«Вклад Игоря Бондаренко в становление и развитие театра неоценим. Он один из тех, кто стоял у самых истоков „ФЭСТа“. Он был выдающимся мастером сцены. Над его комическими персонажами зрители хохотали до слез, а трагические роли заставляли сжиматься сердца. И каждая роль была сделана тонко, безмерно талантливо, проработана до мелочей. Игорь Бондаренко всегда умел согревать сердца своих друзей, родных и близких. Он был душой любой компании, потрясающим рассказчиком, интересным художником и сочинителем. У Игоря хватало времени и на общественную жизнь. Будучи депутатом Совета депутатов городского округа Мытищи, он стремился помочь каждому жителю нашего города», — сообщается в некрологе.

Отпевание и гражданская панихида пройдут в понедельник, 15 ноября, на основной сцене театра.

Игорь Бондаренко родился 21 февраля 1966 года. Окончил Высшее театральное училище имени Щепкина в 1995-м. В труппе театра ФЭСТ играл с 1988 года. В кино сыграл роль потешного генерала в «Сибирском цирюльнике» Михалкова, роли в сериалах «Кармелита», «Счастливы вместе», «Хитровка», «Братья Карамазовы» (2008), «Реальные пацаны», «Склифосовский».