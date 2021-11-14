Рязанцы обратили внимание на замусоренную набережную в Лесопарке

Рязанцы возмутились тем, что новая набережная в Лесопарке завалена мусором. Пост опубликован в группе «Народный контроль. Рязань». Фото сделано в воскресенье, 14 ноября.

Рязанцы возмутились тем, что новая набережная в Лесопарке завалена мусором. Пост опубликован в группе « Народный контроль. Рязань ». Фото сделано в воскресенье, 14 ноября.

«Я понимаю, что мусорит бестолковая молодежь, но где своевременная уборка территорий общего пользования? На бумаге? Или на очередном „добровольном“ субботнике из улыбающихся (усталых) бюджетников? Это вот это место губернатор окрестил новым перспективным туристическим кластером, да? Это вот это мэр озеленила, облагородила и осветила, так?» — написал автор поста.