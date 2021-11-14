\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 14
Пнд, 15
-1°
Втр, 16
ЦБ USD 71.81 0.61 13/11
ЦБ EUR 82.22 0.56 13/11
Нал. USD 72.10 / 73.00 09:52
Нал. EUR 82.70 / 83.10 09:52
Новости
Публикации
Вчистую обыграли лидера
Теперь рязанцам предстоит нелегкое турне на Урал, где к...
12 ноября 15:55
1 472
Семилетний рязанец не пошел в сентябре в школу из-за запоя отца
О проблеме рассказали соседи семьи бывшего индивидуальн...
12 ноября 11:35
7 123
«СМ-Клиника» — детям
Клиника на улице Васильевской, строение 3 по праву счит...
9 ноября 17:01
3 243
Во что превратилась одна из самых маленьких и красивых улиц Рязани
Улица Фурманова — одна из самых маленьких улиц Рязани....
4 ноября 14:21
4
13 057
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанцы обратили внимание на замусоренную набережную в Лесопарке
Рязанцы возмутились тем, что новая набережная в Лесопарке завалена мусором. Пост опубликован в группе «Народный контроль. Рязань». Фото сделано в воскресенье, 14 ноября.

Рязанцы возмутились тем, что новая набережная в Лесопарке завалена мусором. Пост опубликован в группе «Народный контроль. Рязань». Фото сделано в воскресенье, 14 ноября.

«Я понимаю, что мусорит бестолковая молодежь, но где своевременная уборка территорий общего пользования? На бумаге? Или на очередном „добровольном“ субботнике из улыбающихся (усталых) бюджетников? Это вот это место губернатор окрестил новым перспективным туристическим кластером, да? Это вот это мэр озеленила, облагородила и осветила, так?» — написал автор поста.