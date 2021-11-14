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Россиянам назвали документы, необходимые для получения максимальной пенсии
Замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева рассказала агентству «Прайм» о документах, необходимых для получения максимальной пенсии.

Замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева рассказала агентству «Прайм» о документах, необходимых для получения максимальной пенсии.

По словам экономиста, чтобы получить максимально высокую пенсию из возможных, нужно подтвердить стаж, особые условия труда, заработок и другие важные условия, к примеру, инвалидность. При этом должен быть учтен весь рабочий стаж и официальные доходы.

Григорьева отметила, что пенсия по старости сейчас формируется из страховых взносов, которые составляют 22% от зарплаты будущего пенсионера. Чем выше заработок, тем больше размер отчислений в фонде. С 2002 года на каждого официально устроенного сотрудника ведутся лицевые счета в ПФР. Обращаясь за начислением пенсии, нужно подтвердить размер зарплаты, который начислялся до 2002 года, пояснила эксперт. Деньги, заработанные гражданином с 2002 года, отражены на лицевом счете.

Для получения максимально возможной пенсии надо предоставить следующие документы: оригинал трудовой книжки, трудовые договоры и приказы о назначении на должность, зарплатные ведомости (если этих данных нет в ПФР), справки из архива об организации, военный билет для военнообязанных, справки об инвалидности и других основаниях для льгот.