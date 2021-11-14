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Один из погибших в Гродно десантников был выпускником рязанского училища ВДВ
Одним из погибших десантников во время учений в белорусском городе Гродно оказался 36-летний уроженец Уфы Руслан Смирнов, выпускник рязанского училища ВДВ. Об этом сообщает Ufa1.

Одним из погибших десантников во время учений в белорусском городе Гродно оказался 36-летний уроженец Уфы Руслан Смирнов, выпускник рязанского училища ВДВ. Об этом сообщает Ufa1.

12 ноября десантники прыгали с парашютами на площадку, двое из них столкнулись друг с другом из-за сильного ветра. Оба военнослужащих по контракту имели высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки.

Руслан Смирнов попытался спасти себя и товарища и остановить падение с помощью запасного парашюта. Однако ему не хватило высоты, парашютная система не раскрылась, и мужчина разбился.

Парашютистов доставили в местную больницу, но от полученных травм оба десантника скончались.

Директор кадетского корпуса Фаниль Султангулов рассказал, что Руслану было 36 лет. У него осталось трое детей.

Прощание пройдет 16 ноября.

Руслан Смирнов выпустился из Уфимского воздушно-десантного кадетского корпуса в 2003 году. После служил в 45-м полку спецназа ВДВ, а затем поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище. Служил в роте специального назначения Псковской дивизии.