В Рязанской области жертвами коронавируса стали 19 человек

В Рязанской области в статистику умерших от COVID-19 включили еще 19 жителей. Об этом сообщает федеральный оперштаб в субботу, 13 ноября. Всего за время пандемии скончался 1641 рязанец.

В Рязанской области в статистику умерших от COVID-19 включили еще 19 жителей. Об этом сообщает федеральный оперштаб в субботу, 13 ноября. Всего за время пандемии скончался 1641 рязанец.

За сутки зафиксировали 272 случая заражения, выздоровели 74 человека. Всего коронавирусом заболели 51 225 жителей региона, выздоровели 43 675 рязанцев.

В России оперативный штаб зарегистрировал 1241 смерть пациентов с COVID-19 за сутки — это максимум за время эпидемии. Число зарегистрированных случаев COVID-19 в стране за сутки выросло на 39 256 — до 9 031 851.