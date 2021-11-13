В Рязанской области задержали водителя без прав, находившегося в розыске

В Александро-Невском районе сотрудники ГИБДД остановили водителя, который оказался без прав и числился в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Александро-Невском районе сотрудники ГИБДД остановили водителя, который оказался без прав и числился в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Александро-Невском районе сотрудники экипажа ДПС ГИБДД проверяли водителей и подали сигнал об остановке автомобилю ВАЗ-21102. При опросе водителя полицейские установили, что мужчина не имеет права управления транспортным средством и находится в федеральном розыске.

Мужчину доставили в отделение полиции и составили на нарушителя административные материалы.