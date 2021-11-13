В Рязанской области 14 ноября ожидается туман и гололедица
В Рязанской области в воскресенье, 14 ноября, будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман.
В Рязанской области в воскресенье, 14 ноября, будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, сообщается на
Днем пройдут небольшие осадки. На дорогах местами гололедица.
Ветер западной четверти, 5-10 м/. Температура воздуха по области ночью −3…+2 градуса, днем −1…+4 градусов.