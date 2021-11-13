В России зарегистрировали первый препарат для лечения COVID-19

Зарегистрирован первый инъекционный российский препарат для лечения коронавируса «Арепливир». Об этом сообщил разработчик ГК «Промомед» 12 ноября, пишут «Известия».

Зарегистрирован первый инъекционный российский препарат для лечения коронавируса. Его название «Арепливир». Об этом сообщил разработчик ГК «Промомед» 12 ноября, пишут « Известия ».

«Первый отечественный внутривенный противовирусный препарат прямого действия „Арепливир“ (фавипиравир) получил регистрационное удостоверение и уже до конца года поступит в стационары всех регионов. Своей разработкой ГК „Промомед“ ответил на острую потребность отечественного здравоохранения в госпитальных средствах терапии COVID-19», — пояснили в пресс-службе.

Днем ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что российские ученые разрабатывают лекарство, которое сможет подавлять размножение коронавируса у пациентов в тяжелом состоянии. Клинические испытания начнутся в январе 2022 года, завершатся три-четыре месяца спустя.

Также в Федеральном медико-биологическом агентстве 15 октября рассказали, что препарат для лечения больных коронавирусом «Мир-19» зарегистрируют до конца 2021 года.