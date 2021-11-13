В России зарегистрировали первый препарат для лечения COVID-19

Зарегистрирован первый инъекционный российский препарат для лечения коронавируса. Его название «Арепливир». Об этом сообщил разработчик ГК «Промомед» 12 ноября, пишут «
«Первый отечественный внутривенный противовирусный препарат прямого действия „Арепливир“ (фавипиравир) получил регистрационное удостоверение и уже до конца года поступит в стационары всех регионов. Своей разработкой ГК „Промомед“ ответил на острую потребность отечественного здравоохранения в госпитальных средствах терапии COVID-19», — пояснили в пресс-службе.
Днем ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что российские ученые разрабатывают лекарство, которое сможет подавлять размножение коронавируса у пациентов в тяжелом состоянии. Клинические испытания начнутся в январе 2022 года, завершатся три-четыре месяца спустя.
Также в Федеральном медико-биологическом агентстве 15 октября рассказали, что препарат для лечения больных коронавирусом «Мир-19» зарегистрируют до конца 2021 года.