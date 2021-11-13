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В Подмосковье мать бросила детей в грузовике дальнобойщика и погибла на трассе
Недалеко от подмосковного Орехова-Зуева 8 ноября женщина оставила двух маленьких детей в машине у дальнобойщика и сбежала. Через несколько часов спустя ее тело обнаружили во Владимире, сообщает телеграм-канал SHOT.

Недалеко от подмосковного Орехова-Зуева 8 ноября женщина оставила двух маленьких детей в машине у дальнобойщика и сбежала. Через несколько часов спустя ее тело обнаружили во Владимире, сообщает телеграм-канал SHOT.

Известно, что водитель подобрал семью в Иванове. По словам мужчины, на подъезде к Орехово-Зуеву 34-летняя женщина вышла из машины в туалет и исчезла. Когда водитель понял, что она сбежала, отвез детей в местный отдел полиции. Восьмилетняя девочка и ее трехлетний брат плохо разговаривали, мальчик оказался без обуви. Полиция начала поиски матери.

Позже установили, что в тот же день женщина погибла в ДТП, она попала под колеса машины во Владимире. Сейчас дети находятся в приемной семье, ищут их ближайших родственников.

Также выяснилось, что женщина ушла из дома, ее искал сожитель, на которого вышли полицейские. До этого пара поругалась из-за измены женщины.