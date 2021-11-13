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В Ленобласти отца девяти детей задержали по подозрению в педофилии
В Ленинградской области многодетный отец из города Сланцы задержан по подозрению в растлении дочерей. Об этом сообщает «Пятый канал».

В Ленинградской области многодетный отец из города Сланцы задержан по подозрению в растлении дочерей. Об этом сообщает «Пятый канал».

О том, что мужчина домогался собственных детей, сообщила полицейским его жена. По словам женщины, ее муж приставал к 17-летней и семилетней девочкам.

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело о совершении развратных действий по отношению к несовершеннолетним.

По информации телеграм-канала «Mash на Мойке», подозреваемому 44 года, он является директором двух телекоммуникационных компаний. В семье девять детей — четверо своих и пятеро приемных. В сентябре 2020 года мужчина ушел из семьи, когда супруга узнала о изменах с другими женщинами.