В центре Москвы автомобиль переехал перебегающих дорогу девушек

В центре Москвы две девушки попали под автомобиль, перебегая многополосную дорогу в неустановленном месте. Одна погибла на месте, другая находится в больнице.

В центре Москвы две девушки попали под автомобиль, перебегая многополосную дорогу в неустановленном месте. Одна погибла на месте, другая находится в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

ДТП произошло в столице на Тверской улице около полуночи. Девушки побежали через проезжую часть в неустановленном для этого месте.

По факту проводится проверка.

Видео момента ДТП появилось в соцсетях.