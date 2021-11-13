В центре Москвы автомобиль переехал перебегающих дорогу девушек
В центре Москвы две девушки попали под автомобиль, перебегая многополосную дорогу в неустановленном месте. Одна погибла на месте, другая находится в больнице.
В центре Москвы две девушки попали под автомобиль, перебегая многополосную дорогу в неустановленном месте. Одна погибла на месте, другая находится в больнице, сообщили
ДТП произошло в столице на Тверской улице около полуночи. Девушки побежали через проезжую часть в неустановленном для этого месте.
По факту проводится проверка.
Видео момента ДТП появилось в соцсетях.