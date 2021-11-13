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Под Рязанью задержали дачных грабителей
Полицейские задержали двоих злоумышленников, подозреваемых в серии краж из дачных домов в окрестности Рязани. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские задержали двоих злоумышленников, подозреваемых в серии краж из дачных домов в окрестности Рязани. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Ранее в полицию поступило сообщение о краже из дачной постройки в Рязанском районе. Там через взломанную дверь похитили бензотриммер.

Позже поступило сообщение о краже из принадлежащей рязанскому врачу дачи в деревне Пахотино Спасского района. Там сломали дверной замок и похитили два бензотриммера.

В ходе опроса местных жителей полицейские выяснили приметы автомобиля, на котором передвигались злоумышленники.

Вскоре полицейские получили сведения, что этот автомобиль появился в дачном кооперативе на окраине Рязани. На место немедленно направили инспекторов ГИБДД, злоумышленников задержали. К кражам оказались причастны 42-летний и 50-летний рязанцы. У них изъяли часть похищенного.

Возбудили уголовные дела, мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.