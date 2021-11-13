Отремонтированный переход у «Глобуса» ушел под воду

В Рязани реконструированный пешеходный переход возле «Глобуса» затопило водой. Фото опубликовали в соцсетях в субботу, 13 ноября, очевидцы.

В Рязани реконструированный пешеходный переход возле «Глобуса» затопило водой. Фото опубликовали в соцсетях в субботу, 13 ноября, очевидцы.

«Пешеходный переход только что сданной в эксплуатацию дороги. Сегодня не смогла перейти улицу на светофоре. Пересечение Касимовского шоссе и улицы Большой. Кто так строит? И кто принял эту халтуру? Тротуар волнами, а ливневка в стороне. Для кого построен данный пешеходный переход? Для прыгунов с шестом?» — возмутилась рязанка.