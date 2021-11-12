\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 12
Сбт, 13
Вск, 14
ЦБ USD 71.81 0.61 13/11
ЦБ EUR 82.22 0.56 13/11
Нал. USD 72.00 / 73.00 18:12
Нал. EUR 82.50 / 83.10 18:12
Новости
Публикации
Вчистую обыграли лидера
Теперь рязанцам предстоит нелегкое турне на Урал, где к...
4 часа назад
268
Семилетний рязанец не пошел в сентябре в школу из-за запоя отца
О проблеме рассказали соседи семьи бывшего индивидуальн...
9 часов назад
3 576
«СМ-Клиника» — детям
Клиника на улице Васильевской, строение 3 по праву счит...
9 ноября 17:01
2 154
Во что превратилась одна из самых маленьких и красивых улиц Рязани
Улица Фурманова — одна из самых маленьких улиц Рязани....
4 ноября 14:21
4
11 955
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Житель Ряжска получил 10 лет колонии за убийство знакомого деревянным бруском
В ходе конфликта пьяный 51-летнийц рецидивист ударил своего знакомого несколько раз по голове деревянным бруском. Уголовное дело возбудили об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть.

Житель Ряжска получил 10 лет колонии за убийство знакомого деревянным бруском. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Летом 2020 года в Ряжске между двумя мужчинами произошел конфликт. Оба они находились в состоянии алкогольного опьянения. В ходе конфликта 51-летний ранее судимый мужчина несколько раз ударил своего знакомого деревянным бруском по голове. После этого рецидивист скрылся, а потерпевший умер от полученных ранений.

Личность злоумышленника установили, его задержали. Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 111 УК РФ.

Суд назначил рязанцу наказание в виде 10 лет колонии строгого режима.