Житель Ряжска получил 10 лет колонии за убийство знакомого деревянным бруском

В ходе конфликта пьяный 51-летнийц рецидивист ударил своего знакомого несколько раз по голове деревянным бруском. Уголовное дело возбудили об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть.

Житель Ряжска получил 10 лет колонии за убийство знакомого деревянным бруском. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Летом 2020 года в Ряжске между двумя мужчинами произошел конфликт. Оба они находились в состоянии алкогольного опьянения. В ходе конфликта 51-летний ранее судимый мужчина несколько раз ударил своего знакомого деревянным бруском по голове. После этого рецидивист скрылся, а потерпевший умер от полученных ранений.

Личность злоумышленника установили, его задержали. Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 111 УК РФ.

Суд назначил рязанцу наказание в виде 10 лет колонии строгого режима.