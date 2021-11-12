В Рязанском агротехнологическом университете прошла осенняя сессия «Агрошколы»

В мероприятии приняли участие более 150 школьников 5-11 классов.

10 ноября 2021 года в Рязанском государственном агротехнологическом университете имени Костычева стартовала обучающая осенняя сессия для участников «Агрошколы», созданной на базе детского эколого-биологического центра, и проекта «Агроклассы», реализуемого в школах Шацкого и Пителинского районов. В мероприятии приняли участие более 150 школьников 5-11 классов.

На протяжении учебного дня преподаватели университета в дистанционном формате провели занятия со школьниками Рязани и Рязанской области по агрономии, агроинженерии, ветеринарии и зоотехнии. Не смотря на дистанционный формат обучения, все участники смогли выполнить необходимые практические задания.

Ребята, увлекающиеся ветеринарией и зоотехнией, вместе с сотрудником федерального научного центра пчеловодства на занятии определяли качества меда. Серебрякова Оксана познакомила обучающихся со способами определения качества меда. Ученики получили необходимые теоретические и практические знания и навыки, которые помогут в домашних условиях определить качество меда и отличить натуральный продукт от фальсификата.

Занятие по агрономии с учениками провела Ольга Лукьянова, доцент кафедры селекции и семеноводства, агрохимии, лесного дела и экологии университета. Ольга Викторовна рассказала о типах и составе различных почв, а также их отличии между собой. Интерактивное занятие по агрономии, во время которого лекционный материал сопровождался демонстрационным, позволило донести до ребят самое главное в работе агронома — как происходит формирование гумусового слоя, сколько и каких типов почв находится в Рязанской области, какие почвы самые плодородные.

Завершилась обучающая осенняя сессия лекцией на тему «Механизация сельского хозяйства в 21 веке». У будущих агроинженеров занятие провел Илья Богданчиков, доцент кафедры ЭМТП. Школьники узнали о современных тенденциях технологического развития АПК, автоматизации производственных и бизнес-процессов.