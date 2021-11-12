В Рязанской области задержали кемеровца, объявленного в федеральный розыск

На родине мужчину подозревали в краже.

В Александро-Невском задержали жителя Кемеровского района, объявленного в федеральный розыск. Об этом сообщило издательство «Пресса» со ссылкой на Ряжский ОГИБДД.

Инцидент произошел 11 ноября в 10:00. Полицейские остановили для проверки документов ВАЗ-2110. Водитель на просьбу правоохранителей ответил, что у него нет водительских прав, и предоставил только свидетельство о регистрации транспортного средства. Также у него не было с собой паспорта. Для установления личности мужчину доставили в отделение полиции.

Там он представился уроженцем Новосибирской области с одним именем. Однако в имеющихся базах информации об этом человеке не было. После непродолжительной беседы водитель предоставил копию паспорта на другое имя уроженца Кемеровской области.